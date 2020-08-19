У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото

У невеличкому американському місті Фаєтт на продаж виставили доволі милий будинок. Але це лише на перший погляд, адже покупців очікує справжній сюрприз у підвалі.

У штаті Міссурі в містечку Фаєтт агентство House of Brokers займається продажем затишного помешкання для сім'ї, яке має дуже несподіваний "бонус", Річ у тому, що за 350 тисяч доларів покупець отримає не лише цегляний дім з двома спальнями, двома ванними, майже усіма меблями та хорошим ремонтом, а й з 9 камерами для ув'язнених. Майже всі вони розміщуються у підвалі і, як у всіх фільмах, мають грати та крихітні вікна.

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В агентстві з продажу одразу ж заспокоюють, що будинок не є лігвом якого злочинця чи маніяка, а навпаки – колись тут мешкав місцевий представник правосуддя.

"Дім 1875 року і водночас в'язниця шерифа округу Говард. Дуже унікальна можливість. 232,2 квадрата є найкращою частиною будинку. Двері замки у камерах, здається, працюють. Підвал з освітленням", – важко розділити захват House of Brokers, які вигадали цей опис, але увагу мережі він таки привернув.

Автор фото: Justin Radel

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