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У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото

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Дім колишнього шерифа з в'язницею - фото 1
Дім колишнього шерифа з в'язницею / Justin Radel

У невеличкому американському місті Фаєтт на продаж виставили доволі милий будинок. Але це лише на перший погляд, адже покупців очікує справжній сюрприз у підвалі.

У штаті Міссурі в містечку Фаєтт агентство House of Brokers займається продажем затишного помешкання для сім'ї, яке має дуже несподіваний "бонус", Річ у тому, що за 350 тисяч доларів покупець отримає не лише цегляний дім з двома спальнями, двома ванними, майже усіма меблями та хорошим ремонтом, а й з 9 камерами для ув'язнених. Майже всі вони розміщуються у підвалі і, як у всіх фільмах, мають грати та крихітні вікна.

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В агентстві з продажу одразу ж заспокоюють, що будинок не є лігвом якого злочинця чи маніяка, а навпаки – колись тут мешкав місцевий представник правосуддя.

"Дім 1875 року і водночас в'язниця шерифа округу Говард. Дуже унікальна можливість. 232,2 квадрата є найкращою частиною будинку. Двері замки у камерах, здається, працюють. Підвал з освітленням", – важко розділити захват House of Brokers, які вигадали цей опис, але увагу мережі він таки привернув.

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420914

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420915

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420916

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420917

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420918

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420919

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420920

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420921

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420922

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420923

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420924

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420925

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420926

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420927

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420928

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420929

У США продають будиночок із несподіванкою у підвалі: фото - фото 420930

Автор фото: Justin Radel

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Джерело: tmz
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