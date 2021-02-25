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Як виглядає дочка зірки Щоденників вампіра Іена Сомерхолдера

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Сомерхолдер і Рід - фото 1
Сомерхолдер і Рід / gettyimages

Папараці вдалося зняти щасливе сімейство Іена Сомерхолдера і його дружини Нікі Рід під час прогулянки по Малібу.

Популярний актор, зірка молодіжного серіалу "Щоденники вампіра" Іен Сомерхолдер і його дружина Нікі Рід є однією з найбільш таємних пар Голлівуду. Вони вважають за краще не афішувати своє особисте життя.

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Днями на кадр папараці вперше потрапило обличчя трирічної дівчинки Боді, яка тримала за руку маму і мило усміхалася. Актор разом з дружиною і дочкою вирушили за покупками в продуктовий магазин і насолоджувалися приємною погодою. Коли знімки дочки Сомерхолдера потрапили в мережу, шанувальники серіалу відразу ж почали порівнювати, на кого більше схожа дівчинка, але так і не прийшли до єдиної думки. Більшість користувачів були в захваті від Боді і відзначили, що дівчинка дуже мила.

Сам же Іен Сомерхолдер намагається уникати питань про сімейне життя і свою дитину, як і його дружина Нікі Рід, але в одному з інтерв'ю вона зазначила, що материнство їй дається нелегко.

Як виглядає дочка зірки Щоденників вампіра Іена Сомерхолдера - фото 449145

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Джерело: unwnews
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