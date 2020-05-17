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Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото

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Просторий дитсадок в Німеччині - фото 1
Просторий дитсадок в Німеччині / barkowleibinger

Дитячий садок у кожній країні відрізняється, адже інша схема виховання, культура та традиції. І це позначається навіть на дизайні цих закладів. Зацініть, як виглядає садочок у невеликому німецькому містечку Дітцинген.

Архітектурна студія Barkow Leibinger створила проєкт дитячого садка для працівників компанії Trumpf. Простора одноповерхова будівля у містечку Дітцинген займає площу у 1270 квадратних метрів. Тут може розміститись 75 малюків співробітників Trumpf, а також інших мешканців з цього муніципалітету.

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Хоч будівля і має всього один поверх, але ідеально розділена на 9 кубів, які поєднані коридором. Взагалі тут є три загальні зони, де діти проводять час за навчанням іграми та відпочинком. Виглядає дуже круто:

Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото - фото 404510

Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото - фото 404511

Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото - фото 404512

Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото - фото 404513

Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото - фото 404514

Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото - фото 404515

Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото - фото 404516

Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото - фото 404517

Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото - фото 404518

Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото - фото 404519

Джерело фото: barkowleibinger

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Джерело: hqroom
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