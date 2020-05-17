Як виглядає дитячий садок у невеликому містечку в Німеччині: фото

Дитячий садок у кожній країні відрізняється, адже інша схема виховання, культура та традиції. І це позначається навіть на дизайні цих закладів. Зацініть, як виглядає садочок у невеликому німецькому містечку Дітцинген.

Архітектурна студія Barkow Leibinger створила проєкт дитячого садка для працівників компанії Trumpf. Простора одноповерхова будівля у містечку Дітцинген займає площу у 1270 квадратних метрів. Тут може розміститись 75 малюків співробітників Trumpf, а також інших мешканців з цього муніципалітету.

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Хоч будівля і має всього один поверх, але ідеально розділена на 9 кубів, які поєднані коридором. Взагалі тут є три загальні зони, де діти проводять час за навчанням іграми та відпочинком. Виглядає дуже круто:

Джерело фото: barkowleibinger

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