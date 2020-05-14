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Хлопець повністю реконструював кімнату сестри, і це варто побачити (відео)

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Хлопець кардинально змінив кімнату своєї сестри - фото 1
Хлопець кардинально змінив кімнату своєї сестри

Досі не вірити, що власноруч можна повністю змінити простір навколо себе? Цей хлопець зумів перетворити далеко не найкращу кімнату в затишне місце, підтвердивши, що нема нічого неможливого.

На платформі Reddit користувач з ніком SRSLYO поділився вражаючим відео з перетворенням старого приміщення у новеньку кімнату. За короткий час допис зібрав понад 67 тисяч переглядів та майже 2 тисячі коментарів.

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Річ у тому, що хлопець зняв на камеру весь процес реконструкції кімнати його сестри. Важко повірити, що дівчині доводилось жити в таких умовах, але її брат все зумів виправити власними руками. За 5 хвилин можна побачити кардинальну зміну картинки! Не дивно, що коментатори у захваті від головного героя відео:

This guy remodeling his sister's room from r/nextfuckinglevel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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