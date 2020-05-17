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Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото
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Талановиті архітектори створили сучасний витвір мистецтва і водночас комфортне житло в японському місті Ніномія. Фахівці спроєктували незвичайний будинок у формі трикутника, який вражає.
Архітектурна студія DOG розробила сучасний будинок під назвою 8.5 House прямісінько посеред доволі населеного житлового району містечка Ніномія в Японії. Родзинкою помешкання стала форма трикутника, а також те, що на площі у 87 квадратних метрів вмісилось два поверхи. До слова, це й не дивно, адже дім створено для місцевого художника.
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Майже у всіх кімнатах можна зустріти кути, а поверхи з'єднані між собою сходами. На нижньому ярусі розміщуються дві спальні, а на верхньому – вітальня, кухня та їдальня. Більше простору додають і високі стелі з величезними вікнами.
Джерело фото: Satoshi Takae + Shinkenchiku
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