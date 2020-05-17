Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото

  • 35
Трикутний дім в Японії - фото 1
Трикутний дім в Японії / Satoshi Takae + Shinkenchiku

Талановиті архітектори створили сучасний витвір мистецтва і водночас комфортне житло в японському місті Ніномія. Фахівці спроєктували незвичайний будинок у формі трикутника, який вражає.

Архітектурна студія DOG розробила сучасний будинок під назвою 8.5 House прямісінько посеред доволі населеного житлового району містечка Ніномія в Японії. Родзинкою помешкання стала форма трикутника, а також те, що на площі у 87 квадратних метрів вмісилось два поверхи. До слова, це й не дивно, адже дім створено для місцевого художника.

І ще: Хлопець повністю реконструював кімнату сестри, і це варто побачити (відео)

Майже у всіх кімнатах можна зустріти кути, а поверхи з'єднані між собою сходами. На нижньому ярусі розміщуються дві спальні, а на верхньому – вітальня, кухня та їдальня. Більше простору додають і високі стелі з величезними вікнами.

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404457

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404458

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404459

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404460

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404461

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404462

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404463

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404464

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404465

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404466

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404467

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404468

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404469

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404470

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404471

Архітектори створили дім-трикутник в Японії: ефектні фото - фото 404472

Джерело фото: Satoshi Takae + Shinkenchiku

Читайте також: Таким McDonald’s ви ще не бачили: епічні фото закладів

Джерело: coolhouses
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1410
Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху
  • 13 травня, 12:15
  • 565
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2300248
Загрузка...
Новини