Як виглядає дитячий сад для цуценят у Південній Кореї: фото

У Південній Кореї працює справжній дитячий сад для цуценят Puppy Spring. У нього беруть собак, які уже мають 12 тижнів. Там на пухнастиків чекають ігри, обід, фотосесії, заняття і тиха година.

Багато жителів Південної Кореї працює понад вісім годин, тому такі заклади в країні набувають все більшої популярності. У дитячому садку собакам гарантують професійний догляд. З цуценятами займаються кінологи, вихователі годують малюків, миють та стрижуть.

І ще: Томограма голови мопса шокувала мережу: фотофакт

Також в садку тварин виводять на прогулянки і є обов'язкова "тиха година". Навіть проводяться святкові фотосесії.

Читайте також: Бабуся навчила собаку різдвяної традиції: відеофакт