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Як виглядає дитячий сад для цуценят у Південній Кореї: фото

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Як виглядає дитячий сад для цуценят у Південній Кореї: фото - фото 1

У Південній Кореї працює справжній дитячий сад для цуценят Puppy Spring. У нього беруть собак, які уже мають 12 тижнів. Там на пухнастиків чекають ігри, обід, фотосесії, заняття і тиха година.

Багато жителів Південної Кореї працює понад вісім годин, тому такі заклади в країні набувають все більшої популярності. У дитячому садку собакам гарантують професійний догляд. З цуценятами займаються кінологи, вихователі годують малюків, миють та стрижуть.

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Також в садку тварин виводять на прогулянки і є обов'язкова "тиха година". Навіть проводяться святкові фотосесії.

Як виглядає дитячий сад для цуценят у Південній Кореї: фото - фото 376066

Як виглядає дитячий сад для цуценят у Південній Кореї: фото - фото 376067

Як виглядає дитячий сад для цуценят у Південній Кореї: фото - фото 376068

Як виглядає дитячий сад для цуценят у Південній Кореї: фото - фото 376069

Як виглядає дитячий сад для цуценят у Південній Кореї: фото - фото 376070

Як виглядає дитячий сад для цуценят у Південній Кореї: фото - фото 376071

Як виглядає дитячий сад для цуценят у Південній Кореї: фото - фото 376072

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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