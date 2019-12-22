Бабуся навчила собаку різдвяної традиції: відеофакт

У мережі не можуть втримати усмішку від кумедного відео, на якому домашній улюбленець також отримує новорічний подарунок, як і всі члени сім'ї. Щоправда, бабуся навчила собаку акуратності.

На платформі Reddit користувач з ніком Whacking_Material поділився смішним записом зі святкового дійства. За короткий час допис зібрав понад 37 тисяч переглядів та більш як 300 коментарів. А все тому, що на ролику домашній улюбленець обережно відкриває свій подарунок.

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"Моя бабуся натренувала її собаку відкривати подарунки акуратно, і це найчарівніша річ, яку я бачив цьогоріч", – відзначив автор, а коментатори зізнались, що самі рідко так спокійно розпаковують коробки.

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