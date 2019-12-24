Томограма голови мопса шокувала мережу: фотофакт

Користувачі мережі злякалися зображення голови мопса на томограмі. Знімок собаки опублікував на своїй сторінці в Instagram американський актор Енді Ріхтер.

На чорно-білому знімку чітко виділяються два ока, які далеко розташовані один від одного. Мозок і щелепа тварини створюють дивну картину. Багато користувачів мережі відзначили, що їх томограма пса злякала. Інші написали, що це схоже на знімок інопланетянина.

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Сам актор зазначив, що собака належить його близькому другу. Псові знадобилося обстеження, і його господар поділився знімком магнітно-резонансної томографії вихованця.

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