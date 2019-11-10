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Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото
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Архітектори спроєктували ідеальний сучасний дім в одному з каліфорнійських міст, який дозволяє сповна насолоджуватись сонцем та затишком.
Архітектурна студія Turkel Design звели модерністський дім у Палм-Спрінг, який має прекрасний вид на гори Сан-Хасінто. Як характеризують самі творці цей будинок, він є "простим та елегантним", а мешкають у ньому також не звичайні люди, а подружжя дизайнерів Джоел та Мелані Теркел., яким і належить студія.
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Для створення помешкання було залучено два десятки компаній з усієї Європи та Північної Америки, адже будівля є і домом для великої родини, і справжньою лабораторією. На площі у 193 квадратних метри є басейн, кілька спалень, дитяча, вітальня, кухня, офіс та загальна зона.
Джерело фото: Chase Daniel
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