Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Динамо СидорЕнки-СидОренки Шахтар

Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото

  • 9
Ідеальний дім у Палм-Спрінг - фото 1
Ідеальний дім у Палм-Спрінг / Chase Daniel

Архітектори спроєктували ідеальний сучасний дім в одному з каліфорнійських міст, який дозволяє сповна насолоджуватись сонцем та затишком.

Архітектурна студія Turkel Design звели модерністський дім у Палм-Спрінг, який має прекрасний вид на гори Сан-Хасінто. Як характеризують самі творці цей будинок, він є "простим та елегантним", а мешкають у ньому також не звичайні люди, а подружжя дизайнерів Джоел та Мелані Теркел., яким і належить студія.

І ще: Фотографії архітектури, від яких паморочиться голова

Для створення помешкання було залучено два десятки компаній з усієї Європи та Північної Америки, адже будівля є і домом для великої родини, і справжньою лабораторією. На площі у 193 квадратних метри є басейн, кілька спалень, дитяча, вітальня, кухня, офіс та загальна зона.

Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото - фото 367225

Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото - фото 367226

Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото - фото 367227

Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото - фото 367228

Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото - фото 367229

Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото - фото 367230

Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото - фото 367231

Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото - фото 367232

Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото - фото 367233

Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото - фото 367234

Як виглядає дім мрії в Каліфорнії: яскраві фото - фото 367235

Джерело фото: Chase Daniel

Читайте також: Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото)

Джерело: magazindomov
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
100 синонімів до слова "говорити", які показують багатство української мови
  • 08 листопада, 19:00
  • 6855
Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
  • 08 листопада, 12:15
  • 232
Гостя з майбутнього: як змінилися актори фільму нашого дитинства
  • 08 листопада, 16:51
  • 4809
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл