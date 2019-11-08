Фотографії архітектури, від яких паморочиться голова

У Лондоні оголошено 24 фіналістів найпрестижнішої премії, якою ось уже восьмий раз нагороджуватимуть найкращі у світі фото архітектурних об'єктів. Пропонуємо вам насолодитися світлинами!

Усього на конкурс надійшло 2000 заявок з 40 країн світу. Майже третина заявок – з Великобританії. До групи фіналістів потрапили і конкурсанти з таких далеких країн, як Китай, США і Колумбія. Переможців оголосять у грудні на Всесвітньому фестивалі архітектури (WAF) в Амстердамі.

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Серед робіт, які вже запам'яталися суддям, – знімок з повітря вигадливої оглядової вежі в Данії, оригінальний авторський погляд на хвилеподібний музей у Норвегії і фотографія китайського хмарочоса, що "літає" над Шеньчженем.

Деякі автори звернулися до найвідоміших на сьогодні архітектурних об'єктів. Таких, як 170-метровий хмарочос Tower Generali Захі Хадід у Мілані і хитромудра конструкція у вигляді бджолиних стільників з видом на Гудзон Томаса Хезервіка.

Номінації та призи

Відібрані твори з області архітектурної фантастики розподілені по 6 номінаціях: по чотири роботи з шорт-листа у кожній. Основні номінації – "Екстер'єр", "Інтер'єр", "Почуття місця", "Використовувані будівлі". Додаткові – "Портфоліо" (тема: "Соціальне житло") і "Мобільна" (тема: "Укриття"). В останній категорії представлені фото критих об'єктів, знятих на телефон або планшет.

Абсолютний переможець, вибраний з номінантів у чотирьох основних категоріях, отримає грошовий приз у розмірі 3000 доларів.

Призери, що посіли другі місця, удостояться сертифікатів Architectural Photography Awards. Переможці у категорії "Портфоліо" отримають по 1000 призових доларів. Авторам мобільних знімків вручать грошові винагороди у розмірі 250 доларів.

Торік абсолютним переможцем став Павло Панічко з Великобританії. Журі визнало найкращим його знімок музею West Bund у Шанхаї.

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