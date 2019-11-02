Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото)

Американський дизайнер вирішив зробити домівку своєї мрії, використавши вантажні контейнери. Так з'явилась триповерхова і доволі стильна споруда. Зацініть!

Дизайнер Вілл Бро вирішив внести трохи креативу не лише в чужі домівку, а й у свою, тому він перетворив 11 вантажних контейнерів у триповерхове помешкання із площею у 232 кв. м. Хоч ззовні будівля на вулиці МакГоуен у місті Х'юстон і нагадує щось постапокаліптичне, однак всередині виглядає неймовірно стильно.

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Вілл почав працювати над проєктом ще у 2011 році і доволі довго шукати архітекторів, які б взялись за таку непросту справу. Однак результат і справді того вартий:

Джерело всіх фото: bionicweapon.wordpress.com

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