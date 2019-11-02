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Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото)

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Будинок з вантажних контейнерів - фото 1
Будинок з вантажних контейнерів / bionicweapon.wordpress.com

Американський дизайнер вирішив зробити домівку своєї мрії, використавши вантажні контейнери. Так з'явилась триповерхова і доволі стильна споруда. Зацініть!

Дизайнер Вілл Бро вирішив внести трохи креативу не лише в чужі домівку, а й у свою, тому він перетворив 11 вантажних контейнерів у триповерхове помешкання із площею у 232 кв. м. Хоч ззовні будівля на вулиці МакГоуен у місті Х'юстон і нагадує щось постапокаліптичне, однак всередині виглядає неймовірно стильно.

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Вілл почав працювати над проєктом ще у 2011 році і доволі довго шукати архітекторів, які б взялись за таку непросту справу. Однак результат і справді того вартий:

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Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото) - фото 365422

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Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото) - фото 365424

Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото) - фото 365425

Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото) - фото 365426

Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото) - фото 365427

Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото) - фото 365428

Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото) - фото 365429

Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото) - фото 365430

Дизайнер звів дім своєї мрії з вантажних контейнерів (фото) - фото 365431

Джерело всіх фото: bionicweapon.wordpress.com

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Джерело: zefirka.net
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