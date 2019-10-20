Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото

Архітектори звели ідеальний будинок посеред Атлантичного лісу на побережжі у Бразилії. Тут можна знімати рекламу райського містечка на Землі.

Архітектурна студія Daniel Fromer спроєктувала двоповерхове помешкання з басейном та неймовірним видом на ліс та побережжя у Сан-Паулу в Бразилії. Здається, наче споруда виростає із землі, і це майже правда, адже потрапити сюди можна лише через своєрідний "міст", який з'єднує дім з вулицею, а й також заміняю паркінг.

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На верхньому поверсі райського будиночка є дві спальні, а на нижньому – вітальня, кухня та тераса з басейном. Не варто забувати і про балкон, з якого також відкривається неймовірно красива панорама.

Джерело всіх фото: Maira Acayaba

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