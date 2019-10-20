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Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото

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Ідеальний дім в Бразилії - фото 1
Ідеальний дім в Бразилії / Maira Acayaba

Архітектори звели ідеальний будинок посеред Атлантичного лісу на побережжі у Бразилії. Тут можна знімати рекламу райського містечка на Землі.

Архітектурна студія Daniel Fromer спроєктувала двоповерхове помешкання з басейном та неймовірним видом на ліс та побережжя у Сан-Паулу в Бразилії. Здається, наче споруда виростає із землі, і це майже правда, адже потрапити сюди можна лише через своєрідний "міст", який з'єднує дім з вулицею, а й також заміняю паркінг.

І ще: Стівен Кінг впускатиме відвідувачів у свій будинок, який надихнув його на хоррор Воно

На верхньому поверсі райського будиночка є дві спальні, а на нижньому – вітальня, кухня та тераса з басейном. Не варто забувати і про балкон, з якого також відкривається неймовірно красива панорама.

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Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362632

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362633

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362634

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362635

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362636

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362637

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362638

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362639

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362640

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362641

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362642

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362643

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362644

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362645

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362646

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362647

Як виглядає дім мрії у бразильському лісі: фото - фото 362648

Джерело всіх фото: Maira Acayaba

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Джерело: magazindomov
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