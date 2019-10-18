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Breaking Bad Experience: у США відкрився ресторан в стилі серіалу Пуститися берега

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The Breaking Bad Experience - фото 1
The Breaking Bad Experience

У Лос-Анджелесі відкрився тематичний ресторан The Breaking Bad Experience. Заклад присвячений і стилізований під популярний серіал "Пуститися берега"

В інтер'єрі ресторану The Breaking Bad Experience відтворені впізнавані локації і ключові моменти серіалу. Весь обслуговуючий персонал – адміністратори, офіціанти, бармени – тут одягнені в жовту захисну форму.

І ще: Ель Каміно: трейлер фільму-продовження Пуститися берега

Відкриття The Breaking Bad Experience було приурочене до виходу на великі екрани продовження серіалу – повнометражного фільму Ель Каміно: Пуститися берега.

Напій і одне блюдо обійдуться вам у 30 доларів, в цю суму також входить 90 хвилин відвідування ресторану. Шанувальники серіалу можуть спробувати коктейлі, зроблені "за стандартами Волтера Вайта", сендвічі з сиром на грилі, начос, а також тематичні десерти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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