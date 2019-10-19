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Бокс Серіал Великі Вуйки

Стівен Кінг впускатиме відвідувачів у свій будинок, який надихнув його на хоррор Воно

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Стівен Кінг - фото 1
Стівен Кінг / financoff

Американський письменник Стівен Кінг, який відомий за своїми містичними творами, зробить зі свого особняка в штаті Мен архів і дозволить іншим письменникам гостювати там. В останні роки Кінг і його дружина Табіта практично не живуть в цьому маєтку і не хочуть, щоб він простоював.

Потрапити в архів можна буде за попереднім запитом. Сім'я Кінг вже отримала дозвіл від влади зробити з приватної власності некомерційну організацію. Чиновники містечка Бангор, де розташований будинок, відзначають, що Стівен і Табіта пожертвували мільйони доларів на проблеми місцевої громади.

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Маєток Стівена Кінга

У 1983 році Стівен Кінг присвятив есе цього маєтку Вікторіанської епохи. Спочатку всередині будинку атмосфера була лякаюча – в деякі кімнати сім'я боялася заходити. Саме цими відчуттями страху письменник надихався, коли писав роман "Воно". А Бангор став прообразом міста Деррі з книги.

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Джерело: rollingstone
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