Як виглядає дерев'яна копія Land Rover Defender

Блогер опублікував на своєму YouTube-каналі Woodworking Art нове відео, в якому вкотре продемонстрував навички роботи з деревом. Майстер побудував з цільного шматка дерева деталізовану копію Land Rover Defender 110.

У 13-хвилинному відеоролику блогер продемонстрував багатогодинну копітку роботу. Для створення копії Land Rover Defender 110 чоловік взяв цілісний дерев'яний брусок і картонну копію позашляховика, яку використовував як зразок.

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За допомогою фрезерного верстата, дрилі і шліфувальної машинки автор вирізав кузов майбутньої моделі, після чого пофарбував невеликі шматки дерева, використавши їх для створення скла і частини даху автомобіля.

За допомогою долота блогер вирізав дрібні деталі екстер'єру, такі так радіаторну решітку, фари, рельєф капота, а також малюнок протектора покришок. Використавши той самий інструмент, чоловік створив деталізований інтер'єр позашляховика, а також розмітив ділянки моторного відсіку. Крім того, іграшкова модель отримала забарвлені в червоний колір задні ліхтарі і гальмівні супорти, а також двері, які відкриваються.

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