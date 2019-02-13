Як виглядає чорний леопард: перше фото за 100 років

Британський фотограф зняв на камеру рідкісного африканського чорного леопарда. Ці кадри тварини стали першими за 110 років!

Британський професійний фотограф Вілл Беррард-Лукас зумів зняти африканського чорного леопарда, розставивши спеціальні фотопастки на Плато Лайкіпія у Кенії. Варто відзначити, що попередні знімки тварин з такою мастю було зроблено ще у далекому 1909 році.

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"Я швидко переглядав знімки з останньої пастки і не мав багато очікувань. Гортав зображення і на одному раптово зупинився... На мене з темряви дивилась пара очей... Чорний леопард! Я й повірити не міг, що всього за кілька днів зумів втілити свою мрію у реальність", - зізнався Вілл на власному блозі.

До слова, чорні леопарди доволі рідко трапляються у дикій природі, а все тому, що таке забарвлення викликане меланізмом - протилежне за ефектом до альбінізму.

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