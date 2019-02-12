Турист "погодував" ведмедів своїм iPhone: курйозне відео

Мандрівник жбурнув телефон у вольєр з ведмедями / pexels

Мандрівник переплутав смартфон з морквою для годування тварин і жбурнув його у вольєр до ведмедів.

Чоловік проїжджав на екскурсійному потязі над загородою, де мешкають ведмеді. Турист машинально схопив свій гаджет, думаючи, що взяв яблуко чи моркву, і "погодував" ним ведмедів.

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Інцидент потрапив на відео. На ролику видно, як двоє тварин зацікавилися телефоном. Один з ведмедів взяв iPhone в пащу і забрав.

Працівники зоопарку дістали гаджет, але він був сильно побитий і не працював. "Знайомство" з пристроєм не принесло шкоди тваринам.

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