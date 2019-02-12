Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Турист "погодував" ведмедів своїм iPhone: курйозне відео

  • 41
Мандрівник жбурнув телефон у вольєр з ведмедями - фото 1
Мандрівник жбурнув телефон у вольєр з ведмедями / pexels

Мандрівник переплутав смартфон з морквою для годування тварин і жбурнув його у вольєр до ведмедів.

Чоловік проїжджав на екскурсійному потязі над загородою, де мешкають ведмеді. Турист машинально схопив свій гаджет, думаючи, що взяв яблуко чи моркву, і "погодував" ним ведмедів.

І ще: Надто грайливий собака став зіркою мережі: відеофакт

Інцидент потрапив на відео. На ролику видно, як двоє тварин зацікавилися телефоном. Один з ведмедів взяв iPhone в пащу і забрав.

Працівники зоопарку дістали гаджет, але він був сильно побитий і не працював. "Знайомство" з пристроєм не принесло шкоди тваринам.

Читайте також: Стрибки летючих риб показали у сповільненій зйомці

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Олег Винник поставив своїх шанувальниць перед непростим вибором
  • 09 лютого, 17:23
  • 1950
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2875
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
  • 11 лютого, 07:05
  • 872
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл