Надто грайливий собака став зіркою мережі: відеофакт

Дорослий собака настільки обожнює гратись з господарями, що не завжди розраховує власні габарити. Деякі домашні улюбленці надто довго залишаються цуценятами в душі!

На платформі Reddit користувач з ніком everyfatguyever поділився епічним відео з золотистим ретривером, яке за короткий час опинилось у стрічці трендів. Всього за 4 години допис зібрав понад 46 тисяч переглядів та більш як 600 коментарів. А все тому, що собака вирішив весело застрибнути на диван до господарів, які займались своїми справами. Щоправда, пухнастик не надто розрахував свої форми.

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"Він досі цуцик у серці", – відзначив автор, і з цим важко не погодитись. А коментатори почали віджартовувати, що після такого стрибка, якби це було в іграх, господарі вже завершили гру.

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