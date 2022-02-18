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Як виглядає Chevrolet Corvette, доопрацьований творцем Бетмобіля
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Аукціонний будинок Mecum у середині березня 2022 року виставить на продаж ексклюзивний Chevrolet Corvette Barrister 1969 випуску. Він розроблений відомим американським інженером Джорджем Баррісом.
Одним зі знаменитих проєктів фахівця став перший функціонуючий "Бетмобіль". Не дивно, що в унікальному Corvette в абсолютно новому кузові чітко простежуються риси супергеройського автомобіля, пише видання Motor.
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Модифікований Chevrolet Corvette отримав подовжений капот, збільшене роздвоєне лобове скло, а також нові кузовні панелі. Джордж Барріс підготував для спорткара незграбну передню частину кузова, опуклу корму та новий складний дах. Крім того, незвичайний родстер обладнали оригінальною оптикою, новою решіткою радіатора, кастомними дзеркалами заднього виду і вихлопною системою, виведеною з боків автомобіля. Інтер'єр моделі виконали у колір кузова.
Кастомний автомобіль оснастили незалежною підвіскою та вентильованими дисковими гальмами. Під капотом Corvette – восьмициліндровий двигун 5.7 концерну General Motors, віддача якого не уточнюється. Агрегат працює у парі з чотириступінчастою автоматичною коробкою передач.
Яку суму аукціоністи планують отримати за один із семи спорткарів, що існували, не розголошується. Аналогічний Chevrolet Corvette Barrister, побудований на базі шасі 1981, продали за 51 520 доларів.
У листопаді минулого року на торги виставили Chevrolet Corvette C5 зразка 2003 року, дизайн якого виконали у стилі класичних моделей марки. Незвичайну спецсерію, яка отримала назву 1953/2003, підготували на честь 50-річчя суперкара.
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