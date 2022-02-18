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Як безпечно припаркуватися впритул без парктроніка: хитрість для водіїв

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Як безпечно припаркуватися впритул без парктроніка: хитрість для водіїв - фото 1

В умовах міста водіям часто доводиться паркуватися у найвужчих місцях, при цьому максимально під'їжджаючи до тротуару чи стіни. І не кожен автомобіль оснащений технологіями, які спрощують таке завдання. Тож розповідаємо, як це успішно зробити без парктроніка.

Навіть найдосвідченіші водії не завжди можуть визначити розташування переднього бампера свого авто відносно тротуару. А враховуючи, що чимало машин нижчі, ніж бордюрний камінь, то при паркуванні є велика ймовірність пошкодити автомобіль.

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Аби убезпечити себе від таких неприємностей, ділимося на Радіо MAXIMUM одним дієвим лайфхаком, який допоможе тобі майстерно заїжджати на парковочне місце без парктроніка. Усе, що тобі знадобиться, – бічні дзеркала. Щоправда, використовувати їх у цьому випадку потрібно незвичним чином.

Спосіб припаркувати автомобіль впритул на усі випадки життя

Під'їжджаючи передом до тротуару, стеж за нижнім крає лівого дзеркала. Цей край має співпасти з краєм бордюрного каменю. У такому положенні твоя машина зупиниться на відстані не більше, як 20 сантиметрів від тротуару.

До речі, цей принцип можна використовувати, якщо потрібно під'їхати до стіни будинку або гаража. Єдина відмінність у тому, що замість стику бордюру та асфальту за орієнтир приймай кут стіни та асфальту.

Як безпечно припаркуватися впритул без парктроніка: хитрість для водіїв - фото 497318
Як безпечно припаркуватися впритул без парктроніка: хитрість для водіїв - фото 497319

Важливо! Не варто перші рази "сліпо" паркуватися, дотримуючись цієї інструкції! Не забудь врахувати довжину капота, виліт бампера, і навіть розміщення бічного дзеркала. У кожній машині усе це може відрізнятися.

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