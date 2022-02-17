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BMW представив 8 Series Gran Coupe, яка сподобається фанатам Людини-павука

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Усього випустять 99 таких 8 Series Gran Coupe - фото 1
Усього випустять 99 таких 8 Series Gran Coupe

Компанія BMW разом зі знаменитим американським художником Джеффом Кунсом випустили ексклюзивну версію M850i ​​xDrive Gran Coupe. Спецсерія, що отримала назву The 8 X Jeff Koons, відрізняється екстер'єром, виконаним у стилі коміксів, а також яскравим салоном у стилістиці "Людини-павука".

Баварська марка побудує лише 99 супергеройських екземплярів. Вартість кожної машини складе 350 995 доларів, йдеться у пресрелізі компанії.

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M850i ​​xDrive Gran Coupe відрізняються незвичайним дизайном, який особисто розробив художник Джефф Кунс. Кузов автомобіля прикрашений біло-синім малюнком у стилі коміксів, який поєднується із жовтими бамперами. Крім того, екстер'єр моделі доповнюють мультяшний вибух на багажнику та стилізований логотип баварської марки на капоті. Салон спецверсії дизайнер виконав у червоно-синій гамі, що нагадує супергеройський костюм "Людини-павука".

У технічній частині M850i ​​xDrive Gran Coupe залишився тим самим. У рух автомобіль приводить 530-сильний бензиновий V8, який поєднується з восьмидіапазонним "автоматом" і системою повного приводу. За словами представників компанії, на складання кожної моделі інженерам потрібно не менше 11 етапів. Тому за добу фахівці зможуть випускати лише дві машини.

Вартість кожного The 8 X Jeff Koons складе 350 995 доларів. Кошти від першого проданого екземпляра підуть на благодійність.

У березні минулого року на торги виставили унікальний Porsche Taycan, екстер'єр якого прикрасив художник-фотореаліст Річард Філліпс. Фахівець зобразив на кузові електрокара тропічний сад.

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