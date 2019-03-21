На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
80 сантиметрів! З'явилися фото, як виглядає бюлетень на вибори 2019
-
- 92
Центральна виборча комісія показала довжелезні бюлетені на президентські вибори. Знадобилося 80 сантиметрів, щоб вмістити 39 кандидатів! Дивіться фото бюлетеня, який вже 31 березня ви побачите на власні очі.
Як повідомила ЦВК на брифінгу 21 березня, виборчий бюлетень має довжину 80 сантиметрів і ширину – 20. Загальна площа всіх бюлетенів становить 5 квадратних кілометрів – а це, на хвильку, 70 футбольних полів!
Це цікаво: Новий рейтинг кандидатів в президенти України на виборах 2019
Цьогорічний бюлетень – рекордний для України, адже в першому турі президентських виборів беруть участь 39 осіб. "Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 кілометри – така відстань між Києвом і столицею Уругваю", – розказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
Бюлетені мають 10 ступенів захисту від підробки. Їх надрукували термохромною фарбою на захищеному папері з двотоновими нефіксованим водяними знаками у вигляді "Вибори 2019" та "Вибори президента України 2019 року", який можна побачити лише на просвіті.
Папір, з якого виготовлені бюлетені, має захисні волокна малинового і оранжевого кольору, які під ультрафіолетом стають жовтими. Бюлетень не можна відсканувати, адже у його дизайні використали дві захисні антисканерні сітки. Якщо спробують зробити його копію, на ній з'явиться напис "Увага".
Загалом для президентських виборів надрукують 30 441 000 бюлетенів, що обійшлося державі в 165 587 000 гривень.
На підприємстві "Поліграфкомбінат", яке займається випуском, надрукували понад 90% бюлетенів. Остаточно друк закінчать 24 березня.
Читайте також: Як українцям голосувати не за пропискою – інструкція
-
17:13У Києві відкрили пам'ятник першому комп'ютеру: фотофакт
-
16:51Тіна Кароль показала апетитні форми у новій фотосесії
-
16:33Мережа у захваті від фігури Джей Ло
-
16:13Як правильно чистити зуби: поради експертів
-
15:52Представлено HONOR 10i: потрійна камера, пристойне залізо та NFC
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:305 нових книг, які ви прочитаєте на одному подиху
-
15:13Медики пояснили, як сніданок впливає на схуднення
-
15:00Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ
-
14:48Чому одразу після купівлі смартфона варто скинути налаштування до заводських
-
14:3580 сантиметрів! З'явилися фото, як виглядає бюлетень на вибори 2019
-
14:22Всесвітньо відома топ-модель змінила стать: як вона виглядає зараз
-
13:55Як приготувати курячу грудку, щоб вона була соковитою
-
13:20Жувальну гумку легендарного футбольного тренера продали за космічну суму
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:00Ігри з дитинства: як розважалися у 90-ті
-
12:52Не перед побаченням: продукти, що викликають неприємний запах з рота
-
12:43Кому з Месників більше пасують вуса: важливе питання від Роберта Дауні-молодшого
-
12:25Схудла Rihanna у золоті знялася в спокусливій рекламі
-
12:12Google запустив крутий дудл, у якому кожен може написати музику в стилі Баха
-
11:59Юристи не потрібні: нові освітні вимоги в Україні
-
11:37Коли на дорогах України запрацює відеофіксація порушень ПДР
-
11:20Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото
-
11:01Гра престолів 8: дата виходу та головні теорії про фінал серіалу
-
10:50Що приготувати з сочевиці: 9 легких рецептів
-
15:00Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ
-
13:00Ігри з дитинства: як розважалися у 90-ті
-
11:37Коли на дорогах України запрацює відеофіксація порушень ПДР
-
10:15Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту
-
08:20Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу
- 20 березня
-
22:23Учені спростували популярний міф про секс і спорт
-
20:11Твій настрій за тиждень до виборів: реакція Супрун на появу Ляшка стала мемом
-
19:00Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
-
18:20Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:30Кліп на пісню KAZKA – Плакала про аварійну дорогу Львівщини підкорює мережу
-
14:18Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х
-
12:00Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку
-
10:00Жити і кайфувати: Julik поділився рецептом справжнього щастя
-
07:31Найнадійніші кросовери у світі: свіжий рейтинг
- 19 березня
-
21:26Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
-
18:15Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Вибори 2019: новий рейтинг кандидатів в президенти України
-
14:0015 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством
-
12:00Анекдоти про кумів: веселі українські жарти про чоловічу дружбу
-
10:00ТЕСТ: Яке послання залишила тобі Ліна Костенко у своїх віршах?
-
07:31Головні поради для економії при купівлі авто
- 18 березня
-
23:20У цьому віці заняття спортом приносять найбільше користі
-
20:00Вибори 2019: як українцям голосувати не за пропискою – інструкція
-
18:00Найкі та Ламборгіні: 10 брендів, назви яких ми вимовляємо неправильно