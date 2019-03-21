80 сантиметрів! З'явилися фото, як виглядає бюлетень на вибори 2019

Центральна виборча комісія показала довжелезні бюлетені на президентські вибори. Знадобилося 80 сантиметрів, щоб вмістити 39 кандидатів! Дивіться фото бюлетеня, який вже 31 березня ви побачите на власні очі.

Як повідомила ЦВК на брифінгу 21 березня, виборчий бюлетень має довжину 80 сантиметрів і ширину – 20. Загальна площа всіх бюлетенів становить 5 квадратних кілометрів – а це, на хвильку, 70 футбольних полів!

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Цьогорічний бюлетень – рекордний для України, адже в першому турі президентських виборів беруть участь 39 осіб. "Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 кілометри – така відстань між Києвом і столицею Уругваю", – розказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Бюлетені мають 10 ступенів захисту від підробки. Їх надрукували термохромною фарбою на захищеному папері з двотоновими нефіксованим водяними знаками у вигляді "Вибори 2019" та "Вибори президента України 2019 року", який можна побачити лише на просвіті.

Бюлетень / УНІАН

Папір, з якого виготовлені бюлетені, має захисні волокна малинового і оранжевого кольору, які під ультрафіолетом стають жовтими. Бюлетень не можна відсканувати, адже у його дизайні використали дві захисні антисканерні сітки. Якщо спробують зробити його копію, на ній з'явиться напис "Увага".

Загалом для президентських виборів надрукують 30 441 000 бюлетенів, що обійшлося державі в 165 587 000 гривень.

Бюлетені на 31 березня / Данііл Шамкін / ukrinform

На підприємстві "Поліграфкомбінат", яке займається випуском, надрукували понад 90% бюлетенів. Остаточно друк закінчать 24 березня.

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