Вибори 2019: як українцям голосувати не за пропискою – інструкція

Якщо ви хочете голосувати не за місцем реєстрації, але не знаєте, як це зробити, не засмучуйтеся. Ми підготували для вас легку інструкцію.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня. До 25 березня ще можна внести деякі зміни у вашу персональну інформацію щодо місця голосування.

Ми радимо вам перевірити, чи ви є у списку виборців, чи не змінили звичне місце для голосування. Адже раніше часто голосували у відділах ЖЕК, яких зараз може не бути.

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Інструкція, як перевірити, чи ви є в офіційному списку виборців:

Заходимо на сайт Державного реєстру виборців. Вводимо свої дані. Знаходимо себе в офіційному списку виборців.

Натискайте на картинку, щоб збільшити її. Крок 1

Крок 2

Крок 3

Крок 4

Крок 5

Крок 6

Якщо вас немає в офіційному списку виборців, то до 25 березня це ще можна змінити:

Заходьте до відділення реєстрації виборців та напишіть особисто заяву.

Протягом 20 хвилин ви будете включені у цей список.

Якщо ви знаєте, що будете голосувати не за місцем реєстрації, то це теж можна змінити:

Візьміть паспорт та довідку з місця роботи або місця навчання. Це потрібно, оскільки зміна місця голосування має бути обґрунтованою.

Далі йдете в найближчий відділ реєстрації виборців та пишете особисто заяву.

Якщо ви не визначилися за кого віддасте свій голос, то заходьте на сайт ЦВК та ознайомтеся програмами кандидатів.

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