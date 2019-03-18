Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Гороскоп на день

Вибори 2019: як українцям голосувати не за пропискою – інструкція

  • 49
Вибори 2019 - фото 1
Вибори 2019

Якщо ви хочете голосувати не за місцем реєстрації, але не знаєте, як це зробити, не засмучуйтеся. Ми підготували для вас легку інструкцію.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня. До 25 березня ще можна внести деякі зміни у вашу персональну інформацію щодо місця голосування.

Ми радимо вам перевірити, чи ви є у списку виборців, чи не змінили звичне місце для голосування. Адже раніше часто голосували у відділах ЖЕК, яких зараз може не бути.

І ще: Дружина Зеленського: цікаві факти і фото потенційної першої леді

Інструкція, як перевірити, чи ви є в офіційному списку виборців:

  1. Заходимо на сайт Державного реєстру виборців.
  2. Вводимо свої дані.
  3. Знаходимо себе в офіційному списку виборців.

Натискайте на картинку, щоб збільшити її.

Крок 1 - фото 315205

Крок 1
Вибори 2019: як українцям голосувати не за пропискою – інструкція - фото 315207

Крок 2 - фото 315202

Крок 2
Крок 3 - фото 315203
Крок 3
Крок 4 - фото 315200
Крок 4
Крок 5 - фото 315201
Крок 5
Крок 6 - фото 315204
Крок 6

Якщо вас немає в офіційному списку виборців, то до 25 березня це ще можна змінити:

  • Заходьте до відділення реєстрації виборців та напишіть особисто заяву.
  • Протягом 20 хвилин ви будете включені у цей список.

Якщо ви знаєте, що будете голосувати не за місцем реєстрації, то це теж можна змінити:

  • Візьміть паспорт та довідку з місця роботи або місця навчання. Це потрібно, оскільки зміна місця голосування має бути обґрунтованою.
  • Далі йдете в найближчий відділ реєстрації виборців та пишете особисто заяву.

Якщо ви не визначилися за кого віддасте свій голос, то заходьте на сайт ЦВК та ознайомтеся програмами кандидатів.

До теми: ТІК – Циклони: новий кліп у стилі передвиборчого екшну підірвав мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 2283
ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?
  • 15 березня, 12:05
  • 858
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
  • 14 березня, 13:28
  • 1324887
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Суспільство Вибори