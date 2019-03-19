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Вибори 2019: новий рейтинг кандидатів в президенти України
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Соціологи опублікували новий рейтинг кандидатів у президенти України. Дізнайтеся, хто має найбільше шансів виграти вибори 2019 та очолити пост глави держави!
Рейтинг кандидатів у президенти опублікувала соціологічна група "Рейтинг". Опитування 2500 респондентів проводили в першій половині березня 2019-го в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області. За словами авторів дослідження, статистична похибка не перевищує 2%.
Це цікаво: Прогноз і ставки букмекерів на вибори президента України 2019
Нові результати показують, що лідером президентської гонки залишається гуморист та шоумен Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився з вибором та має намір голосувати. Другу позицію із 18,8% посідає Юлія Тимошенко. Замикає трійку лідерів рейтингу чинний президент Петро Порошенко: за нього готові проголосувати 17,4% респондентів.
Рейтинг кандидатів на вибори 2019:
- Володимир Зеленський – 24,9%
- Юлія Тимошенко – 18,8%
- Петро Порошенко – 17,4%
- Юрій Бойко – 10,2%
- Анатолій Гриценко – 9,4%
- Олег Ляшко – 5,8%
- Олександр Вілкул – 3,5%
- Ігор Смешко – 3,1%
- Руслан Кошулинський – 2,2%
- Рейтинг інших кандидатів – менший ніж 2%.
Прикметно, що Зеленський має найміцніші електоральні позиції у південно-східних областях та в Центрі країни, Тимошенко та Порошенко – в Центрі та на Заході, Гриценко – на Заході, а Бойко – на Сході країни. При цьому керівник студії є лідером симпатій серед молоді і людей середнього віку, а очільниця "Батьківщини" – серед старших виборців.
Рейтинг на другий тур виборів
У разі проведення другого туру Юлія Тимошенко отримає першість у парі з Петром Порошенком (28% проти 19%). Програє чинний президент й іншим кандидатом – у парі із Зеленським (19% проти 39%), з Тимошенко (22% проти 35%) та Гриценком (26% проти 34%).
Парламентський рейтинг
Найбільшу підтримку серед політчил має партія Слуга народу, за яку на парламентських виборах готові віддати свої голоси 22,4% тих, хто визначився. Батьківщину підтримують 19,1%, БПП Солідарність – 15,8%, Опозиційну платформу – 10,2%, Громадянську позицію – 7,9%, Радикальну партію – 6,1%, Свободу – 3,6%, Опозиційний блок та Самопоміч – по 3,2%. Решта партій мають підтримку менше ніж 2%.
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