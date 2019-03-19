Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліна Костенко Вибори президента України 2019

Вибори 2019: новий рейтинг кандидатів в президенти України

  • 731
Кандидати в президенти України - фото 1
Кандидати в президенти України

Соціологи опублікували новий рейтинг кандидатів у президенти України. Дізнайтеся, хто має найбільше шансів виграти вибори 2019 та очолити пост глави держави!

Рейтинг кандидатів у президенти опублікувала соціологічна група "Рейтинг". Опитування 2500 респондентів проводили в першій половині березня 2019-го в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області. За словами авторів дослідження, статистична похибка не перевищує 2%.

Це цікаво: Прогноз і ставки букмекерів на вибори президента України 2019

Нові результати показують, що лідером президентської гонки залишається гуморист та шоумен Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився з вибором та має намір голосувати. Другу позицію із 18,8% посідає Юлія Тимошенко. Замикає трійку лідерів рейтингу чинний президент Петро Порошенко: за нього готові проголосувати 17,4% респондентів.

Рейтинг кандидатів на вибори 2019:

  • Володимир Зеленський – 24,9%
  • Юлія Тимошенко – 18,8%
  • Петро Порошенко – 17,4%
  • Юрій Бойко – 10,2%
  • Анатолій Гриценко – 9,4%
  • Олег Ляшко – 5,8%
  • Олександр Вілкул – 3,5%
  • Ігор Смешко – 3,1%
  • Руслан Кошулинський – 2,2%
  • Рейтинг інших кандидатів – менший ніж 2%.
Рейтинг всіх кандидатів - фото 315402

Прикметно, що Зеленський має найміцніші електоральні позиції у південно-східних областях та в Центрі країни, Тимошенко та Порошенко – в Центрі та на Заході, Гриценко – на Заході, а Бойко – на Сході країни. При цьому керівник студії є лідером симпатій серед молоді і людей середнього віку, а очільниця "Батьківщини" – серед старших виборців.

Динаміка рейтингу кандидатів - фото 315397

Рейтинг на другий тур виборів

У разі проведення другого туру Юлія Тимошенко отримає першість у парі з Петром Порошенком (28% проти 19%). Програє чинний президент й іншим кандидатом – у парі із Зеленським (19% проти 39%), з Тимошенко (22% проти 35%) та Гриценком (26% проти 34%).

Лідери в другому турі - фото 315398

Парламентський рейтинг

Найбільшу підтримку серед політчил має партія Слуга народу, за яку на парламентських виборах готові віддати свої голоси 22,4% тих, хто визначився. Батьківщину підтримують 19,1%, БПП Солідарність – 15,8%, Опозиційну платформу – 10,2%, Громадянську позицію – 7,9%, Радикальну партію – 6,1%, Свободу – 3,6%, Опозиційний блок та Самопоміч – по 3,2%. Решта партій мають підтримку менше ніж 2%.

Вибори президента пройдуть 31 березня - фото 315393
Вибори президента пройдуть 31 березня

Читайте також: Попередній рейтинг кандидатів в президенти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4002
10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
  • 15 березня, 17:21
  • 1016
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • Вчора, 12:13
  • 1806
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Україна