Підліток посварився з батьками і почав рити яму в саду, яка перетворилася у справжнє лігво

Іспанець Андрес Канто, будучи ще 14-річним підлітком, почав рити яму на задньому дворі свого будинку. Так він хотів випустити пар після сварки з батьками, які наполягали, щоб він одягнув піджак замість спортивного костюма. І ось що з цього вийшло через 6 років.

Зараз Канто 20 років. Невелика яма, яку він викопав на емоціях, з часом перетворилася на повноцінне лігво глибиною в три метри – там є Wi-Fi, опалення, музична система, а також вітальня і спальня, пише ABC St.Louis.

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2. 2018, conocí a Andreu, le comenté lo que quería hacer en el agujero y no tardó en venir todas las tardes con su motopico.

(Mi cuerpo, con barriguilla y menos músculo que el tobillo de un gorrión) pic.twitter.com/LDUUfJRL3A — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021

Стіни печери іспанець покрив бетоном, щоб вони не впали. Дах зміцнив арочними входами. Шість років будівництва обійшлися хлопцеві всього у 50 євро, тому що матеріали були найдорожчими. Частими гостями у підземеллі є комахи, павуки та равлики, але Андреас не проти такої компанії.

Батьки, з якими хлопець давно помирився, не заперечують проти такої "криївки" сина. Сам він каже, що не розуміє, що він думав, коли затіяв будівництво, але результат перевершив всі очікування. Зупинятися Канто не збирається і буде далі розширювати печеру.

Empezando con los últimos dos pilares de hormigón con encofrados!! pic.twitter.com/2pewVlC4d9 — Kokomo (@andresiko_16) May 7, 2021

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