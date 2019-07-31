Принц Гаррі зізнався, що не планує заводити багато дітей: причина вас вразить

Принц Гаррі дав відверте інтерв'ю для британського Vogue, в якому Меган Маркл стала запрошеним редактором. Він розповів, що хоче мати максимум двоє дітей. Причому, причина вас однозначно здивує!

За дорученням Меган Маркл, що відповідала за вересневий номер журналу, герцог Сассекський поговорив з захисницею природи Джейн Гудолл про зміну клімату, любов до природи та майбутні покоління. Крім того, принц Гаррі торкнувся теми планування дітей.

Гудолл висловила свою надію на те, що в майбутньому сім'ї будуть не такими великими. Герцог з нею погодився і сказав, що планує заводити максимум двох дітей, і додав:

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Ми, ймовірно, єдиний вид на цій планеті, який думає, що вона належить нам, і тільки нам.

Журналістка підтримала думку принца Гаррі та висловила свої побоювання стосовно майбутнього, яке очікує на людей.

"Привівши дитину в цей світ, ви повинні задуматися про майбутнє. Якщо ми нічого не змінимо, у нас не буде майбутнього. Все просто", – вважає Джейн Гудолл.

Меган і Гаррі планують завести не більше двох дітей / gettyimages

Раніше принц Гаррі вже згадував, про те, що не планує багато спадкоємців. Під час зустрічі з фанатами в Дубліні 43-річна Елейн Адам-Стюарт звернулася до герцога зі словами: "У мого чоловіка теж руде волосся, і він подарував мені п'ятьох дітей, а скільки ви з Меган плануєте?"

Це занадто багато, – усміхнувся принц Гаррі їй у відповідь.

Наразі у герцога Сассекського всього одна дитина, син Арчі, котрий народився в травні цього року. А у брата принца Гаррі, Вільяма, і Кейт Міддлтон вже троє дітей.

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