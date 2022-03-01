Як виглядає Буча після боїв: промовисті фото війни з окупантами з-під Києва

Російські окупанти уже шосту добу знищують наші землі, йдуть на цивільне населення танками та накривають міста ракетами. Під обстрілами опинилося й місто Буча. Дивіться на фото, як населений пункт виглядає зараз.

Так, у Бучі, що на Київщині після боїв й запеклої боротьби за місто на вулицях залишається спалена техніка Росії, інфраструктура зруйнована, машини українців знищені. Фотографіями поділився Telegram-канал "Київ. Головне. Політика" й інші користувачі мережі.

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На опублікованих знімках можна побачити підірваний міст, який розташований на виїзді з Бучі у напрямку Києва, а також бойова машина окупантів, яку знищили захисники України. Крім цього, на інших фото видно спалене авто цивільних й обстріляний житловий будинок.

Українські військові, правоохоронці та тероборона продовжують обороняти місто від ворогів.

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