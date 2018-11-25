Як виглядає безрамковий смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro

У мережі з'явилися подробиці про підготовлюваний до випуску смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro.

Цей відносно недорогий смартфон прийде на зміну моделі Redmi 6 Pro.

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Він отримає дуже тонкі рамки навколо дисплея з невеликим напівкруглим вирізом і потрійну основну камеру. Апаратною платформою стане просунутий процесор середнього рівня Snapdragon 710. Пам'ять буде використовуватися у варіантах 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті або 6 + 128 ГБ.

Два основних сенсора тильної камери отримають 12 і 8 Мп, фронтальна камера на 12 Мп зможе проводити аутентифікацію за обличчям користувача. При цьому стартова ціна для Xiaomi Redmi 7 Pro очікується на рівні 216 доларів.

Як виглядає безрамковий смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro

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