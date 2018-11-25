В Японії створили робота-дитину

Вчені з університету Осаки створили андроїда Affetto. Це, до слова, робот другого покоління.

Учені додали роботу, розробленому ще у 2011 році, шкіру, схожу на людську, волосся, а також зробили міміку більш виразною.

І ще: Робот Софія заспівала дуетом з Джиммі Феллоном

Тепер робот уміє імітувати емоції, наприклад, усміхатися або хмуритися.

Журналісти жартома називають голову-андроїда "сущим нічним кошмаром" і "демонічним творінням".

Нагадаємо, що раніше японці створили робота, який прибирає у кімнаті. У Японії протягом п'яти років поставити на ринок робота, який зможе навести порядок в кімнаті, допомогти з приготуванням їжі та прибиранням зі столу. Як говорить засновник компанії-розробника Preferred Networks Тору Нішікава, його головна мета – зробити робота-прибиральника за доступною ціною і в найкоротші терміни.

Читайте також: Роботи навчилися повторювати людську міміку: відеофакт