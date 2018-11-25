Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

В Японії створили робота-дитину

  • 22
Робот навчився повторювати людські емоції - фото 1
Робот навчився повторювати людські емоції / Me, Myself and AI

Вчені з університету Осаки створили андроїда Affetto. Це, до слова, робот другого покоління.

Учені додали роботу, розробленому ще у 2011 році, шкіру, схожу на людську, волосся, а також зробили міміку більш виразною.

І ще: Робот Софія заспівала дуетом з Джиммі Феллоном

Тепер робот уміє імітувати емоції, наприклад, усміхатися або хмуритися.

Журналісти жартома називають голову-андроїда "сущим нічним кошмаром" і "демонічним творінням".

Нагадаємо, що раніше японці створили робота, який прибирає у кімнаті. У Японії протягом п'яти років поставити на ринок робота, який зможе навести порядок в кімнаті, допомогти з приготуванням їжі та прибиранням зі столу. Як говорить засновник компанії-розробника Preferred Networks Тору Нішікава, його головна мета – зробити робота-прибиральника за доступною ціною і в найкоротші терміни.

Читайте також: Роботи навчилися повторювати людську міміку: відеофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1714
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 6795
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 2059
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології