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Google запатентувала унікальне взуття

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Пристрої будуть відстежувати місце знаходження людини - фото 1
Пристрої будуть відстежувати місце знаходження людини / digit

Корпорація Google запатентувала VR-взуття.

Новинка від Google буде ретельно відслідковувати рух, вчинений людиною під час ходьби і з кожним кроком змушувати колеса працювати так, щоб власник залишався на місці.

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Відзначимо, для більшості реалізацій VR необхідні кабелі електроживлення і відеосигнал від комп'ютера до гарнітурі. Є й мобільні шоломи, але навіть якщо в них додати підтримку ходьби, переміщатися реальним світом, по суті, було б дуже небезпечно. Тому потрібно передати гравцеві відчуття ходьби у віртуальному світі так, щоб в реальному він залишався на місці.

Не можна сказати, що VR-взуття від Google – просте і елегантне рішення проблеми, але якщо такий пристрій запрацює, він дійсно міг би забезпечити додаткове занурення у гру. Пристрої будуть відстежувати місце знаходження людини в кімнаті, щоб вона не виходила за встановлені межі. Якщо гравець піде у небажану зону, взуття поверне його у центр.

Google запатентувала унікальне взуття - фото 291090
Google запатентувала унікальне взуття

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Джерело: digit
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