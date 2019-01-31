Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото

Талановитий фотограф показує засніжені пейзажі Австрії, яка шалено популярна серед туристів завдяки горам.

Знайомтесь, Себастьян Шейхл (Sebastian Scheichl) – 23-річний фотограф-самоучка, який мешкає та працює в Зальцбурзі, Австрії. Чоловік обожнює мандрувати та досліджувати рідну країну, щоб фіксувати на камеру найкращі та найкрасивіші пейзажі. До того ж, Себастьян навіть видає власний календар з найефектнішими видами засніженої Австрії. Тому не дивно, що за Шейхлом стежать понад 138 тис. користувачів Instagram.

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Джерело всіх фото: instagram.com/zeppaio

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