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Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото

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Австрія взимку - фото 1
Австрія взимку / instagram.com/zeppaio

Талановитий фотограф показує засніжені пейзажі Австрії, яка шалено популярна серед туристів завдяки горам.

Знайомтесь, Себастьян Шейхл (Sebastian Scheichl) – 23-річний фотограф-самоучка, який мешкає та працює в Зальцбурзі, Австрії. Чоловік обожнює мандрувати та досліджувати рідну країну, щоб фіксувати на камеру найкращі та найкрасивіші пейзажі. До того ж, Себастьян навіть видає власний календар з найефектнішими видами засніженої Австрії. Тому не дивно, що за Шейхлом стежать понад 138 тис. користувачів Instagram.

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Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304889

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304890

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304891

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Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304893

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304894

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304895

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304896

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304898

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Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304899

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304900

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304901

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304902

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304903

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304904

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304905

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304906

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304907

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304908

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304909

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304910

Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304911

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Як виглядає Австрія взимку: атмосферні фото - фото 304913

Джерело всіх фото: instagram.com/zeppaio

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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