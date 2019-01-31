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Індія очима українського фотографа: атмосферні фото

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Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 1

Український фотограф Катя Кондратьєва поєднує професію з хобі. Так, подорожуючи, дівчина показує мальовничі куточки світу.

Так, Катя показала на знімках красу Індії. Чайні плантації Керали, лагуни Алапужі, замки Пушкара, велич Тадж-Махала, біле місто на воді Удайпур, загублене місто посеред пустелі Тар і багато іншої величі – саме такою з'явилася Індія у кадрі фотографа з казковими брахманами і махараджами.

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Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304615

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304616

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304617

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304618

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304619

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304620

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304621

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304622

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304623

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304624

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304625

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304626

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304627

Індія очима українського фотографа: атмосферні фото - фото 304628

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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