Індія очима українського фотографа: атмосферні фото

Український фотограф Катя Кондратьєва поєднує професію з хобі. Так, подорожуючи, дівчина показує мальовничі куточки світу.

Так, Катя показала на знімках красу Індії. Чайні плантації Керали, лагуни Алапужі, замки Пушкара, велич Тадж-Махала, біле місто на воді Удайпур, загублене місто посеред пустелі Тар і багато іншої величі – саме такою з'явилася Індія у кадрі фотографа з казковими брахманами і махараджами.

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