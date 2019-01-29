Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Найекстремальніші залізниці світу: приголомшливі фото

  • 134
Якщо хочете покататися на американських гірках - фото 1
Якщо хочете покататися на американських гірках / OrangeSmile Tours

Подорож цими залізницями точно не для слабкодухих.

Трен а лас Нубес, Аргентина

Назва цієї дороги, яка була побудована в 1932 році, перекладається як Потяг до хмари. Поїзд вирушає раз на тиждень з аргентинського міста Сальта, і далі пасажирів чекає 16-годинна поїздка по маршруту у 424 км.

І ще: Крижана буря у Бухаресті: вражаючі фото замерзлого міста

Найекстремальніші залізниці світу: приголомшливі фото - фото 304470

Дорогу збудували виключно з економічних причин, але тепер вона працює тільки для туристів. Шлях лежить через тютюнові поля і рівнинні ранчо, чрез 29 мостів і через 21 тунель, а потім потяг піднімається на висоту понад 4200 метрів по віадуку Ла Польворілла.

Білий перевал і маршрут Юкон, Канада і США

Цей 108-кілометровий маршрут з'єднує порт Аляски під назвою Скагуей – нині популярну зупинку для круїзних лайнерів – і Каркросс, а далі – Вайтхорс, столицю канадської території Юкон. Будівництво цієї вузькоколійної залізниці було завершено в 1900 році в кінці золотої лихоманки. Дивовижна дорога славиться своїми крутими підйомами та спусками.

Найекстремальніші залізниці світу: приголомшливі фото - фото 304469

Наріз дель Дьябло, Еквадор

Ніс Диявола – непогана назва, правда? Поїзд їде дуже повільно, надаючи пасажиром можливість вдосталь помилуватися Авеню вулканів. На жаль, пасажирів більше не пускають на дах поїзда, але є можливість покататися у відкритому вагончику. Сам Ніс Диявола – це невелика частина маршруту між містами Гуаякіль і Кіто, що складається з крутого підйому своєрідними американськими гірками.

Найекстремальніші залізниці світу: приголомшливі фото - фото 304468

Читайте також: Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото

Джерело: orangesmile
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2037
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 390
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1162113
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл