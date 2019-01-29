Найекстремальніші залізниці світу: приголомшливі фото

Подорож цими залізницями точно не для слабкодухих.

Трен а лас Нубес, Аргентина

Назва цієї дороги, яка була побудована в 1932 році, перекладається як Потяг до хмари. Поїзд вирушає раз на тиждень з аргентинського міста Сальта, і далі пасажирів чекає 16-годинна поїздка по маршруту у 424 км.

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Дорогу збудували виключно з економічних причин, але тепер вона працює тільки для туристів. Шлях лежить через тютюнові поля і рівнинні ранчо, чрез 29 мостів і через 21 тунель, а потім потяг піднімається на висоту понад 4200 метрів по віадуку Ла Польворілла.

Білий перевал і маршрут Юкон, Канада і США

Цей 108-кілометровий маршрут з'єднує порт Аляски під назвою Скагуей – нині популярну зупинку для круїзних лайнерів – і Каркросс, а далі – Вайтхорс, столицю канадської території Юкон. Будівництво цієї вузькоколійної залізниці було завершено в 1900 році в кінці золотої лихоманки. Дивовижна дорога славиться своїми крутими підйомами та спусками.

Наріз дель Дьябло, Еквадор

Ніс Диявола – непогана назва, правда? Поїзд їде дуже повільно, надаючи пасажиром можливість вдосталь помилуватися Авеню вулканів. На жаль, пасажирів більше не пускають на дах поїзда, але є можливість покататися у відкритому вагончику. Сам Ніс Диявола – це невелика частина маршруту між містами Гуаякіль і Кіто, що складається з крутого підйому своєрідними американськими гірками.

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