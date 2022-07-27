Як виглядає Антонівський міст після нового удару ЗСУ: перше відео руйнувань

Напередодні, 26 липня, у Херсоні пролунали вибухи, а згодом в мережі стали з'являтися повідомлення про те, що Антонівський міст атакували ЗСУ. Дивіться, як зараз виглядає об'єкт, який вкрай важливий для логістики росіян.

Так, після нічних обстрілів Антонівський міст у Херсоні став пішохідним. Тим часом у мережі показали результати атаки Збройних сил України. Відео з'явилося у телеграм-каналі СтратКом ВСУ.

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На ролику видно, що міст зазнав значних пошкоджень, з'явилися наскрізні прольоти і, ймовірно, надовго став непроїзним.

Ще більше розірвало на шматки – фактично на те саме місце вдарили, – йдеться в ролику.

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