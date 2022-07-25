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Bayraktar пошкодив російський катер типу "Раптор": фотофакт
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Збройні сили України підбили ще одне вороже судно. У мережі показали фото пошкодженого російського катера Раптор.
Так, перелік російської техніки, яка стала "здобиччю" Bayraktar поповнив російський військовий катер типу "Раптор". Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
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Окупанти змушені були евакуювати катер в один із захоплених ними українських портів. Судячи зі знімка, на нього чекає тривалий ремонт.
Катер П-275 типу "Раптор" окупантів пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2 і евакуйований в один з підконтрольних РФ портів. Пробоїна під брезентом, але, судячи з загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго, – написав Братчук.
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