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Bayraktar пошкодив російський катер типу "Раптор": фотофакт

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Bayraktar пошкодив російський катер типу "Раптор": фотофакт - фото 1

Збройні сили України підбили ще одне вороже судно. У мережі показали фото пошкодженого російського катера Раптор.

Так, перелік російської техніки, яка стала "здобиччю" Bayraktar поповнив російський військовий катер типу "Раптор". Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

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Окупанти змушені були евакуювати катер в один із захоплених ними українських портів. Судячи зі знімка, на нього чекає тривалий ремонт.

Катер П-275 типу "Раптор" окупантів пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2 і евакуйований в один з підконтрольних РФ портів. Пробоїна під брезентом, але, судячи з загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго, – написав Братчук.

Bayraktar пошкодив російський катер типу 'Раптор': фотофакт - фото 510216

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