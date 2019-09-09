Як виглядає актриса, яка прославила бікіні

Ракель Велч відома нам завдяки картині Мільйон років до нашої ери, де актриса вимовляє всього три фрази і постає в бікіні зі шкіри оленя.

Саме після виходу цього фільму, Ракель Велч здобула славу і стала секс-символом свого часу. А її фотографії в бікіні стали найбільш продаваним постером.

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Ракель народилася 5 вересня 1940 року в Чикаго в родині болівійця Армандо Карлоса Техада Уркіса, авіаційного інженера, і англійки Джозефін Сари Холл. У актриси є молодший брат Джеймс і молодша сестра Гейл Керол.

Сім'я переїхала в Сан-Дієго, Каліфорнія, коли Ракель було два роки. З дитинства дівчинка відрізнялася артистичністю, займалася балетом до 17 років, але кинула його, оскільки, на думку викладача, у неї була невідповідна фігура. Протягом усієї кар'єри Велч відмовлялася повністю роздягатися на екрані. Одного разу вона сказала: "Те, що я роблю на екрані, аж ніяк не можна прирівнювати до того, що я роблю в своєму особистому житті. Поза екраном я стримана і строга, не люблю галас".

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