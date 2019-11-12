Як виглядає аеропорт, покинутий 25 років тому

На узбережжі Чорного моря в Західній Азії є аеропорт, покинутий 25 років тому. Він жахає і заворожує водночас!

Розташований поблизу Бабушара в Абхазії, спірного регіону Грузії, аеропорт був побудований в 1960 році, коли Абхазія входила до складу Радянського Союзу.

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Завдяки близькості міста Сухумі до Чорного моря, аеропорт був популярний для внутрішніх мандрівників, які хотіли відпочити на пляжі. На своєму піку близько 5000 людей користувалися аеропортом щоліта. Але доля аеропорту змінилася на початку 1990 років, коли Абхазія була розорена війною з Грузією. Аеропорт був сильно пошкоджений, що призвело до його закриття.

Фотограф-журналіст виявив особливий інтерес до аеропорту Абхазії. Він нещодавно їздив в регіон, щоб задокументувати, що 25 років зробили з будівлею.

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