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Як виглядав перший відеодзвінок, який відбувся 50 років тому

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Перший відеодзвінок - фото 1
Перший відеодзвінок / techspot

Перша комерційна телеконференція відбулася 30 червня 1970 року. І лише через пів століття відеодзвінками за допомогою смартфонів і комп'ютерів щодня користуються мільйони людей.

Генеральний директор Alcoa Джон Харпер і мер Піттсбурга Пітер Флаерті взяли участь у першій комерційній телеконференції з використанням відеофона Picturephone Mod II від AT&T.

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Сервіс на основі передплати був офіційно запущений у восьми компаніях в районі Піттсбурга. Нью-Йорк повинен був стати стартовим містом сервісу, але технічні недоліки з мережею залишили Піттсбург єдиним містом, де була реалізована технологія.

У 1970 році використання відеозв'язку було дорогим. На додаток до вартості установки у 150 доларів, клієнти платили 160 доларів на місяць (а це близько 1057 доларів на сьогодні) за 30 хвилин спілкування.

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Джерело: techspot
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