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Ватикан проголосить лондонського підлітка покровителем інтернету
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Католицька церква має намір канонізувати підлітка з Британії Карло Акутіса, який у 2006 році у віці 15 років помер від лейкемії. Його також планують проголосити покровителем інтернету.
Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що Карло Акутіс за життя розробив онлайн-каталог євхаристійних чудес і відрізнявся праведним життям.
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За словами мами хлопчика, її син був звичайною дитиною: як й інші підлітки, захоплювався відеоіграми, футболом і програмуванням. Однак серед інших Карло виділяла тверда віра в Бога і бажання допомогти ближнім: він часто заступався за однокласників, розносив їжу бездомним, віддавав накопичені кишенькові гроші нужденним.
Щоб поділитися своєю вірою з іншими, Акутіс вивчив html і створив сайт – віртуальну виставку, де можна вивчити список чудес, що відбулися у світі. Церква високо оцінила роботу підлітка: її представники вважали, що він з нею впорався краще, ніж команди професіоналів.
Карло лікували від лейкемії в Італії, але врятувати його не вдалося – підлітка поховали в місті Монца. У 2018 році Карло оголосили Слугою Божим, а у 2019 його останки перемістили в базиліку Санта-Марія-Маджоре.
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