Українське місто увійшло у ТОП-100 найпопулярніших напрямків світу для туристів

Українське місто Львів потрапило у ТОП-100 найпопулярніших міст у світі для іноземних туристів в 2018 році.

Так, в рейтингу популярних туристичних напрямків Львів займає 80-е місце. Крім нього, жодне українське місто не увійшло в сотню.

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Аналітики компанії також прогнозують, що до кінця 2018 рік Львів відвідають 2 мільйона 704 тисячі іноземних туристів. У минулому році цей показник був на рівні 2 мільйонів 600 тисяч іноземців. Таким чином, кількість іноземців, які відвідали українське місто, зросла на 4%.

ТОП_100 найпопулярніших міст

У доповіді Euromonitor International наголошується, що компанія аналізує відвідуваність більш ніж 600 міст світу. Враховуються відвідування гостей з-за кордону, які прибувають до відповідного міста як в першу точку в'їзду, а також включають гостей міста, які прибули в країну через іншу точку в'їзду, але потім відвідують це місто під час подорожі.

Варто згадати, що підсумок 2018 року – це оціночний показник прибутків на основі даних за неповний календарний рік.

У рейтингу компанії найбільш популярним містом у світі став Гонконг (Китай). Його відвідали близько 30 мільйонів іноземців. На другому місці – Бангкок (Таїланд, 23,688 млн). Далі в рейтингу йдуть: Лондон (Великобританія) – 20,716 млн, Сінгапур – 18,551, Париж (Франція) – 16,864 млн, Дубай (ОАЕ) – 16,659 млн, Нью-Йорк (США) – 13,500 млн.

ТОП_100 найпопулярніших міст

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