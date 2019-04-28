Як виглядав Київ у великодній ранок: чарівні фото

Вранці, 28 квітня, на вулицях Києва надзвичайно тихо. Галасливі напередодні проспекти перетворилися на умиротворені і безмовні місця.

Святковий вихідний в столиці починається неспішно, місто повільно оживає.

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У неділю, 28 квітня, православні жителі столиці відзначають одне з головних християнських свят, Великдень. Як Київ пробуджується після святкової ночі? На вулицях майже не знайти перехожих. Адже після довгої ночі багатьом хочеться відпочити і провести день вдома в колі сім'є.

Напевно, саме таким і має бути світлий ранок одного з найсвітліших свят.

Усі фото: informator

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