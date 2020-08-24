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Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
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У мережі показали на фото, як з 1880-х років і до сьогодні змінювалася головна вулиця Києва – Хрещатик.
Вулиця пролягає з півночі на південь – від Європейської до Бессарабської площі.
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Вважається, що назва вулиці походить від Хрещатого яру, який в давні часи був там. По дну яру протікав повноводний струмок. Саме доріжка, яка пролягала вздовж водойми, згодом переросла в сучасний Хрещатик.
"Деякі історики досі стверджують, що саме тут, а не в Дніпрі, в потічку Хрещатого яру, за часів Володимира хрестили неофітів Київської Русі", – написали журналісти.
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