Сергій Притула йде в мери Києва: відео

Шоумен і член політради партії Голос Сергій Притула буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.

Український телеведучий Сергій Притула заявив, що балотується в мери столиці. Про це він розповів під час зборів партії Голос.

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"Київ – це мій дім. І для мене важливе відчуття захисту і безпеки у моєму домі. Маю за честь бути сьогодні серед вас – людей, які беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами. Відчуваючи ваше плече, вашу підтримку. Я балотуюсь на посаду міського голови Києва. Коли я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат", – зазначив Притула.

Притула зазначив, що йде на вибори "з великим задоволенням" і збирається "робити історію успішного Києва". За словами голови партії Кіри Рудик, наразі у Голосу є "15 кандидатів у мери і 107 команд, які будуть виборювати своє право, щоб чесні, професійні і рішучі люди прийшли до влади".

Вибори мера Києва відбудуться 25 листопада 2020 року. За пост глави столиці боротимуться також і чинний мер Віталій Кличко, кандидат від партії Слуга народу Ірина Верещук і власник клініки Eurolab Андрій Пальчевський.

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