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Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
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Розпочався новий рік, проте зробимо підсумки року, що минув. Ці 15 світлин якнайкраще зображають увесь 2019 рік. Ці головні події сколихнули весь світ й саме таким ми запам'ятаємо минулий рік.
Телебачення Громадське.юа підібрало ті фото, які найвдаліше розповідаю про найяскравіші та найважливіші події 2019 року.
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Володимир Зеленський цілує дружину Олену після офіційного оголошення екзит-полів другого туру президентських виборів, згідно з якими він перемагає свого опонента Петра Порошенка з великим відривом і стає наступним президентом України, Київ, 21 квітня 2019 року
Фото: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Протестувальники з руху "Жовті жилети" стоять посеред диму на Єлисейських полях під час протесту "Акт XVIII" – 18-й поспіль суботній загальнонаціональний протест, Париж, Франція, 16 березня 2019 року
Фото: EPA-EFE/YOAN VALAT
Президент США Дональд Трамп тримає в руках папірець зі словами "Я нічого не хочу. Не хочу ніякої "послуги за послугу". Скажіть Зеленському вчинити правильно" та відповідає на запитання журналістів про розслідування його імпічменту на подвір'ї Білого дому у Вашингтоні, США, 20 листопада 2019 року
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Український режисер Олег Сенцов, звільнений з російського полону, обіймає доньку Аліну, з якою бачився востаннє в Криму навесні 2014 року. Родичі захоплених біля Керчі українських моряків і політв'язнів зустріли їх в аеропорту "Бориспіль", Київ, 7 вересня 2019 року
Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей плаче на Даунінг-стріт у Лондоні, коли оголошує про свою відставку, Британія, 24 травня 2019 року
Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
Зліва направо членкині нового уряду Фінляндії на чолі з наймолодшою у світі прем'єркою: міністерка освіти Лі Андерсон, міністерка фінансів Катрі Кулмуні, прем'єр-міністерка Санна Марін та міністерка внутрішніх справ Марія Оісало, Гельсінкі, 10 грудня 2019 року
Фото: EPA-EFE/PEKKA SIPOLA
Протестувальник несе змученого після ночі протестів товариша у Гонконзі, Китай, 17 червня 2019 року. Поліція застосувала сльозогінний газ та стріляла гумовими кулями в учасників мирних акцій проти змін до закону про екстрадицію на материковий Китай
Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Палестинські сестри виглядають зі зруйнованого після бомбардування будинку в Секторі Гази, 26 березня 2019 року. Ізраїльські військові 25 березня заявили, що почали ракетний обстріл об'єктів на територіях в Секторі Гази, що начебто належать воєнізованому угрупованню "Хамас"
Фото: EPA-EFE/MOHAMMED SABER
Гравці української збірної з футболу радіють після перемоги над командою Португалії та виходу до фінальної частини Євро-2020, Київ, 14 жовтня 2019 року
Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Антоніо Басбо оплакує свою загиблу дружину Маргі Рекард біля хреста з її іменем у символічному меморіалі жертвам масової стрілянини, яка сталась в супермаркеті Walmart в Ель-Пасо, штат Техас, США, 5 серпня 2019 року. Затриманому 21-річному американцю, який вбив 22 та поранив 24 людей, загрожує смертна кара
Фото: EPA-EFE/LARRY W. SMITH
Шведська екоактивістка Грета Тунберг виступає з промовою на кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку, США, 23 вересня 2019 року
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Студенти беруть участь у кліматичному страйку "Молодь за клімат" у Лозанні, Швейцарія, 18 січня 2019 року
Фото: EPA-EFE/VALENTIN FLAURAUD
Шарні Моран та її 18-місячна донька Шарлотта дивляться, як підіймається густий дим через пожежу поблизу Нана Глен, Австралія, 12 листопада 2019 року. Пожежі на сході та півдні Австралії тривають із початку листопада. Через отруйні випари лікарі говорять про надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я
Фото: EPA-EFE/DAN PELED
19-річний Роналду шукає будь-які цінні предмети в річці Гуаїр в Каракасі, Венесуела, 13 травня 2019 року. Сотні молодих людей щодня приходять до річки, в яку скидаються тонни промислових відходів через економічну та гуманітарну кризу, і сподіваються знайти цінні речі, які вони можуть продати
Фото: EPA-EFE/RAUL MARTINEZ
Зліва направо: президент Франції Еммануель Макрон, президент Росії Володимир Путін, федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський зустрілись в Парижі в "нормандському форматі", щоб домовитись про розв'язання конфлікту на Донбасі, 9 грудня 2019 року
Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Cпікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час голосування за резолюцію, яка дасть старт розслідуванню щодо імпічменту президента Дональда Трампа, Вашингтон, США, 31 жовтня 2019 року. Резолюція була прийнята 196 голосами з 232. Після слухань 18 грудня Палата представників оголосила про імпічмент Трампу, далі справу розгляне Сенат
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW
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