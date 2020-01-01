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Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз
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Коуби – це короткі та веселі відео. Вони змонтовані таким чином, що звичайний сенс кадрів міняється й набуває нових відтінків або й зовсім змінюється. Підготували для вас добірку найпопулярніших коубів 2019 року – дивіться із задоволенням!
Відеохостинг Коуб набуває все більшої популярності серед інтернет-користувачів. Він відрізняється від Ютуба й ТікТоку тим, що відео дуже короткі, зациклені, з несинхронним звуковим рядом.
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Епічна посадка
Відьмак на болоті
Гра престолів
До теми: Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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