Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз

Коуби – це короткі та веселі відео. Вони змонтовані таким чином, що звичайний сенс кадрів міняється й набуває нових відтінків або й зовсім змінюється. Підготували для вас добірку найпопулярніших коубів 2019 року – дивіться із задоволенням!

Відеохостинг Коуб набуває все більшої популярності серед інтернет-користувачів. Він відрізняється від Ютуба й ТікТоку тим, що відео дуже короткі, зациклені, з несинхронним звуковим рядом.

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