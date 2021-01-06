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Як виглядатиме великий кросовер Geely на платформі Tugella

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Geely - фото 1
Geely / ampercar

Витік зображення Geely KX11 не супроводжується подробицями, але ілюстрацій достатньо, щоб побачити схожість з бізнес-седаном Preface.

В обох моделях майже вертикальний ніс, радіаторна решітка у формі щита з хромованими ламелами всередині і горизонтальні фари з цікавим малюнком діодів.

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Ймовірно, серійний Geely KX11 відзначиться трьома рядами сидінь, але попереду салон кросовера буде дуже схожий на інтер'єр седана Preface. На шпигунських знімках видно характерний селектор трансмісії і високо розташований тачскрін.

Офіційної інформації про технічну начинку немає, але базовим напевно буде бензиновий 2,0-літровий 190-сильний (300 Нм) турбомотор Volvo Drive-E. Ймовірно, агрегат буде поєднуватися з 8-швидкісним автоматом Aisin або 7-ступінчастим "роботом" з двома зчепленнями.

Як виглядатиме великий кросовер Geely на платформі Tugella - фото 441967

Як виглядатиме великий кросовер Geely на платформі Tugella - фото 441968

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Джерело: ampercar
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