Як виглядатиме великий кросовер Geely на платформі Tugella

Витік зображення Geely KX11 не супроводжується подробицями, але ілюстрацій достатньо, щоб побачити схожість з бізнес-седаном Preface.

В обох моделях майже вертикальний ніс, радіаторна решітка у формі щита з хромованими ламелами всередині і горизонтальні фари з цікавим малюнком діодів.

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Ймовірно, серійний Geely KX11 відзначиться трьома рядами сидінь, але попереду салон кросовера буде дуже схожий на інтер'єр седана Preface. На шпигунських знімках видно характерний селектор трансмісії і високо розташований тачскрін.

Офіційної інформації про технічну начинку немає, але базовим напевно буде бензиновий 2,0-літровий 190-сильний (300 Нм) турбомотор Volvo Drive-E. Ймовірно, агрегат буде поєднуватися з 8-швидкісним автоматом Aisin або 7-ступінчастим "роботом" з двома зчепленнями.

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