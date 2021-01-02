В Японії стартували продажі найшвидшого автомобіля у світі

В японській Осаці відкрився перший шоурум компанії Aspark, яка розпочала продаж електричного гіперкара Owl. Його називають найпотужнішим і найшвидшим серійним автомобілем у світі.

Одночасно з цим, новинку тепер можна придбати в Європі та Північній Америці. Ціна – від 2 900 000 євро.

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Гіперкар Owl, який дебютував у кінці минулого року, оснащується силовою установкою з чотирма електромоторами та 800-вольтовою тягової батареєю на 64 кіловат-години. Сумарна віддача агрегатів становить 2012 кінських сил (2000 Нм). Таким чином автомобіль виявився потужнішим за 1900-сильні Pininfarina Battista і Rimac C_Two, а також Lotus Evija (2000 сил і 1700 Нм).

Раніше компанія повідомляла, що до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) повнопривідний Owl розженеться за 1,69 секунди. Однак тестовий заїзд, проведений в жовтні на італійському треку Misano World Circuit, показав, що на прискорення до цієї позначки купе потрібно 1,72 секунди. Інші випробування, під час яких машину "взули" у гоночні шини, показали результат у 1,87 секунди.



Усього випустили 50 екземплярів Aspark Owl

Максимальна швидкість – 400 кілометрів на годину. Запас ходу складає 450 кілометрів.

Усього випустять 50 екземплярів гіперкара. З них 20 машин призначені для Європи, ще 20 – для Азії та Близького Сходу, а 10 – для Північної Америки. Як повідомляє Autoblog, у США продажами Owl (від 3,56 мільйона доларів) займеться всього один дилер, розташований в Маямі.

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