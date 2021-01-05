Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео

Німецький телеканал Welt показав документальний фільм про те, як влаштована і працює найбільша автомийка у світі. Щодня через неї проходять до чотирьох тисяч машин!

Комплекс Dr. Wash розташований в Штутгарті і займає площу в 15 тисяч квадратних метрів.

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Між п'ятнадцятьма мийними робочими станціями автомобілі переміщуються на конвеєрі, який рухається зі швидкістю один кілометр на годину. Крім мийки, тут є власний детейлінг інтер'єрів, здатний впоратися з тисячею машинами на добу, ділянка полірування кузовів, автозаправна станція і можливість заміни масла.

Автомийний комплекс споживає близько 350 тисяч літрів води на день, а тільки на забезпечення роботи сушок щодоби потрібно до 6 тисяч кіловат-годин енергії. Ціни на мийку в Dr. Wash починаються від восьми євро.

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