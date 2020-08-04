Як виглядатиме станція метро на Виноградар: візуалізація сучасної підземки

У Києві продовжують будівництво метро на Виноградар. А тим часом у мережі показали, як виглядатимуть нові сучасні станції київського метрополітену

Цікаво, що оформлення нових станцій буде з родзинкою. Так, на "Мостицькій" на даху хочуть зробити газон, а на "Проспекті Правди" планують використовувати жовті металеві панелі, а також скляні панелі, що вперше буде застосовано у київському метро.

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Станцію "Виноградар" планують прикрасити незвичайними світильниками, а на "Вулиці Маршала Гречко" зробити рельєфну стелю.

На Виноградар планують побудувати чотири станції від кінцевої "Сирець". Крім "Мостицької" і "Проспекту Правди" гілку хочуть продовжити станціями "Виноградар", "Вулиця Маршала Гречко", а також електродепо.

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