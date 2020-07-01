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Як виглядатиме район без автомобілів в китайському Шеньчжені: візуалізація

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РАйон без автомобілів у Шеньчжені - фото 1
РАйон без автомобілів у Шеньчжені / dezeen

Американське архітектурне агентство NBBJ представило генеральний план Net City, району без автомобілів в Шеньчжені, розроблений для китайської технологічної компанії Tencent. Передбачається, що він розміститься на півострові і включатиме офіси, будинки, парки та розважальні центри.

В Net City мінімум автомобільних доріг. Район зв'яжуть з Шеньчженем за допомогою метро, ​​пересуватися по ньому можна буде пішки або на велосипеді, а вздовж берегової лінії почне ходити паром.

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Як виглядатиме район без автомобілів в китайському Шеньчжені: візуалізація - фото 413322

За розміром і формою він приблизно дорівнює нью-йоркському Мідтауну.

На березі висадять мангрові дерева для природного захисту від повеней, а будівлі забезпечать сонячними батареями.

У будинках, у найвищому з яких буде всього 30 поверхів, зможуть розміститися до 80 тисяч мешканців, в основному співробітники Tencent. Проєкт реалізують в три етапи протягом наступних семи років.

Як виглядатиме район без автомобілів в китайському Шеньчжені: візуалізація - фото 413326
Як виглядатиме район без автомобілів в китайському Шеньчжені: візуалізація - фото 413327
Як виглядатиме район без автомобілів в китайському Шеньчжені: візуалізація - фото 413325
Як виглядатиме район без автомобілів в китайському Шеньчжені: візуалізація - фото 413324
Як виглядатиме район без автомобілів в китайському Шеньчжені: візуалізація - фото 413323

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Джерело: dezeen
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